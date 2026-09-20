जयकारों के साथ गणेश विसर्जन को निकले श्रद्धालु

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मुरादाबाद। दीनदयाल नगर स्थित मंदिर से रविवार को श्रद्धालु गणेश प्रतिमा लेकर रामगंगा नदी में विसर्जन के लिए रवाना हुए। श्रद्धालु भजन-कीर्तन और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हुए प्रतिमा के साथ रामगंगा की ओर बढ़े। विसर्जन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया।

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