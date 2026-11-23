{"_id":"6b043f9da4318f8b6601e6c6","slug":"video-children-conveyed-social-messages-through-colors-at-an-art-exhibition-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"चित्रकला प्रदर्शनी में बच्चों ने रंगों से दिए सामाजिक संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चित्रकला प्रदर्शनी में बच्चों ने रंगों से दिए सामाजिक संदेश

Vimal Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 06:59 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 06:59 PM IST







Link Copied



चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में सृजन आर्ट्स अकादमी की ओर से सत्य सनातन चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें बच्चों ने विभिन्न विषयों पर आकर्षक चित्र बनाए। चित्रों के माध्यम से उन्होंने कला और रंगों के जरिए सामाजिक व सांस्कृतिक संदेश दिए। ... और पढ़ें

विज्ञापन