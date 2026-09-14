{"_id":"6aa801d2dfc74905270a6c86","slug":"video-ambulance-collides-with-tractor-trolley-two-injured-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी एंबुलेंस, दो घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कटघर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्रॉली और एंबुलेंस की टक्कर हो गई। हादसे में एंबुलेंस चालक और उसके साथ बैठा एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे की सूचना पर कटघर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस के मुताबिक, घायलों की हालत और उनकी पहचान के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

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