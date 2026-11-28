{"_id":"6b0a6c331cee16edd40d1bf0","slug":"video-31-teams-participated-in-the-district-level-kho-kho-competition-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता में 31 टीमों ने लिया हिस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुरादाबाद में आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का समापन उत्साह और खेल भावना के साथ हुआ। प्रतियोगिता का समापन विद्यालय की प्रधानाचार्या सीमा सिंह और जिला खो-खो संघ के अध्यक्ष रोहित कुमार हंस ने किया। प्रतियोगिता में मुरादाबाद के 13 विद्यालयों की कुल 31 टीमों ने प्रतिभाग किया। इसमें सब-जूनियर बालक, सब-जूनियर बालिका, जूनियर बालक और जूनियर बालिका वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

... और पढ़ें