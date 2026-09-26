तेज हवा के साथ बारिश से बदला मौसम, VIDEO

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छानबे क्षेत्र के तिलई मौआर गांव में शनिवार सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई। अचानक मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के चलते गांव की सड़कों और गलियों में जगह-जगह पानी जमा हो गया। तेज हवा के कारण पेड़-पौधे भी झूमते नजर आए। बारिश से किसानों के चेहरे पर भी रौनक दिखाई दी।

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