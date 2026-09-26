झमाझम बारिश, आम जनजीवन अस्त व्यस्त, VIDEO

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लगातार चौथे दिन शनिवार को बारिश ने शहर से गांव तक जनजीवन की रफ्तार थाम दी। दिनभर कई दौर में हुई झमाझम बारिश से मुख्यालय की सड़कें और निचले इलाके पानी से भर गए। मंडलीय अस्पताल के सामने, कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत रोड, रोडवेज परिसर और विकास भवन समेत कई स्थानों पर सड़क की पटरियां जलमग्न रहीं। पानी के साथ फैले कीचड़ ने राहगीरों की मुश्किल और बढ़ा दी।

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