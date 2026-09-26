सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक जताया, रामगोविंद को श्रद्धांजलि; VIDEO

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समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री रामगोविंद चौधरी के निधन पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक जताया। शनिवार को लोहिया ट्रस्ट स्थित सपा के जिला कार्यालय में कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव की अध्यक्षता में शोकसभा आयोजित की गई। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन रखा गया।अशोक यादव ने कहा कि रामगोविंद चौधरी का निधन समाजवादी आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़ों, दलितों, शोषितों और गरीबों की आवाज को बुलंद करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शोकाकुल परिवार और समर्थकों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

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