भारत को जानो प्रतियोगिता का प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, VIDEO

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भारत विकास परिषद मिर्जापुर शाखा द्वारा महंत शिवाला स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में शनिवार को भारत को जानो प्रतियोगिता का प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में विद्या मंदिर के अविरल गिरी व दीपक यादव प्रथम रहे।

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