गंगा में तेजी से बढ़ा पानी, 24 घंटे में 31 सेंटीमीटर उफान; VIDEO

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गंगा के जलस्तर में एक बार फिर तेजी से बढ़ाव शुरू होने से तटवर्ती इलाकों में हलचल बढ़ गई है। 24 घंटे में जलस्तर 31 सेंटीमीटर बढ़कर शनिवार शाम चार बजे 71.070 मीटर पहुंच गया। फिलहाल गंगा का पानी तीन सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बढ़ाव की रफ्तार बढ़ने से प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है।

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