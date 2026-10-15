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मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे प्रमोद तिवारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Thu, 15 Oct 2026 07:55 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 07:55 PM IST







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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने बृहस्पतिवार को मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचकर दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा। ... और पढ़ें

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