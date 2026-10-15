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पाल्क संस्था की डांडिया प्रतियोगिता में 84 बालिकाओं ने दिखाई प्रतिभा, VIDEO
आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं को प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देने के उद्देश्य से पाल्क संस्था की ओर से श्रीजी पैलेस में नि:शुल्क डांडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 84 बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी बालिकाओं ने डांडिया नृत्य के माध्यम से मां दुर्गा की आराधना की। उनकी प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने मां दुर्गा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
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