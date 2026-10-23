शोरूम में आभूषणों का नया कलेक्शन, अभिनेत्री आयशा खान ने बिखेरा जलवा, VIDEO

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धनतेरस और दीपावली के त्योहारों के साथ शुरू होने वाले शादी-ब्याह के सीजन को देखते हुए ऐश्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स ने वाराणसी स्थित अपने शोरूम में आभूषणों का नया कलेक्शन पेश किया। अभिनेत्री आयशा खान ने कंपनी के डायरेक्टर सौमित्र सराफ और फ्रैंचाइज़ी पार्टनर्स पवन सिंघानिया, अनुपम खेतान तथा रितेश भूपना की मौजूदगी में कलेक्शन लॉन्च किया। इस नई रेंज में पारंपरिक पसंद के साथ समकालीन डिजाइन चाहने वाले ग्राहकों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है।

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