काली मंदिर में मां काली के स्वरूप में पहुंची बालिका:VIDEO

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मिर्जापुर के जमालपुर स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर रविवार देर रात मां काली का स्वरूप धारण कर एक बालिका पहुंची। उस समय मंदिर परिसर में नौ दिवसीय अखंड हरिकीर्तन चल रहा था और श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। बालिका को मां काली के स्वरूप में देखकर भक्तों ने उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

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