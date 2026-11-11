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मिर्जापुर: तरकापुर में मनाई गई देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती

किशन चौबे

Updated Wed, 11 Nov 2026 07:28 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 07:28 PM IST







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मिर्जापुर। तरकापुर में मंगलवार को देश के प्रथम शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने देश की आजादी और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। ... और पढ़ें

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