दूसरी बार सपा जिलाध्यक्ष बने अशोक यादव का जगह-जगह स्वागत, VIDEO

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समाजवादी पार्टी के दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनाए गए अशोक यादव का जिले में जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। चेतगंज, तिलठी, मवैया, चील्ह, शास्त्री पुल, नटवां, शीतला मंदिर, पथरहिया, भरूहना समेत कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोककर स्वागत किया। भरूहना चौराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद वह लोहिया ट्रस्ट स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां डॉ. राममनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

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