मेरठ: बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल में UniFair 2026 का आयोजन, देश-विदेश के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के अवसरों की मिली जानकारी

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मेरठ के बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को विद्यार्थियों और अभिभावकों को उच्च शिक्षा के अवसरों से परिचित कराने के लिए UniFair 2026 का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया, करियर विकल्पों और भविष्य की संभावनाओं की जानकारी दी गई। लंदन से आए अतिथि डॉ. नीरज कुमार साही ने छात्र-छात्राओं को सफलता के तरीके बताए। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य डॉ. बिंदु शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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