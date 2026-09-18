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मवाना के एएस इंटर कॉलेज में राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज, भूकंप और आग में घायल छात्रों का किया रेस्क्यू

Dimple Sirohi

Updated Fri, 18 Sep 2026 10:14 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 10:14 PM IST







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मेरठ के मवाना स्थित एएस इंटर कॉलेज में राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज हुई। भूकंप और आग की काल्पनिक स्थिति में घायल चार छात्रों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया गया। ... और पढ़ें

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