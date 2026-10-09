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मेरठ: अमर उजाला कार्यालय पहुंचे शैमरॉक स्मार्ट लर्नर स्कूल के विद्यार्थी, जाना कैसे तैयार और प्रकाशित होता है अखबार

Dimple Sirohi

Updated Fri, 09 Oct 2026 11:53 AM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 11:53 AM IST







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मेरठ में शैमरॉक स्मार्ट लर्नर स्कूल के विद्यार्थियों ने अमर उजाला कार्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अखबार तैयार होने से लेकर उसकी छपाई तक की प्रक्रिया को समझा और जाना कि समाचार पाठकों तक कैसे पहुंचते हैं। विद्यार्थियों के साथ कॉर्डिनेटर परिधि वत्स, शिक्षक ऋषभ सोनी तथा शिक्षिकाएं आरती शर्मा और पूनम सोनी मौजूद रहीं। ... और पढ़ें

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