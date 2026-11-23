1 of 6 शहीद मनीष का फाइल फोटो व आवास पर पहुंचा पार्थिव शरीद बाएं - फोटो : अमर उजाला

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2 of 6 शामली के शहीद लांस नायक मनीष को अंतिम विदाई - फोटो : अमर उजाला

भाई की कलाई पर राखी बांधकर रो पड़ीं बहनें

मनीष का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही बहनें अपने आंसू नहीं रोक सकीं। उन्होंने भाई की कलाई पर राखी बांधी और बार-बार यही कहती रहीं कि बस एक बार वापस आ जाओ। बहनों ने भाई की तस्वीर से लिपटकर कहा कि अब रक्षाबंधन किसके साथ मनाएंगी और राखी किसे बांधेंगी। उन्होंने कहा कि परिवार का सहारा उठ गया है और घर का चिराग बुझ गया।

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मां की पुकार- आखिरी बार चेहरा दिखा दो

मां मंजू बेटे के पार्थिव शरीर से लिपट गईं। वह बार-बार कहती रहीं कि आखिरी बार मेरे लाल का चेहरा दिखा दो। परिवार की महिलाओं को संभालना मुश्किल हो रहा था। जब सेना के जवानों ने ताबूत खोला और परिजनों को मनीष का चेहरा दिखाया तो मां, बहनें और पत्नी चीख-चीखकर रोने लगीं। परिवार के अन्य सदस्यों ने किसी तरह उन्हें संभाला।

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पिता बोले- और बेटे होते तो उन्हें भी सेना में भेजता

इस दुखद घड़ी में पिता रामवीर ने भी अपने बेटे को याद करते हुए कहा कि यदि उनके और बेटे होते तो वह उन्हें भी सेना में भेजते। बेटे को खोने का गम परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। गांव में भी शोक का माहौल रहा। मनीष की अंतिम विदाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिचित परिवार के दुख में शामिल हुए।

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5 of 6 शामली के शहीद लांस नायक मनीष की पत्नी - फोटो : अमर उजाला