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मेरठ: सुशांत सिटी के जैन मंदिर में विधि-विधान से हुआ धार्मिक अनुष्ठान, श्रद्धालुओं ने लिया भाग

Dimple Sirohi

Updated Fri, 20 Nov 2026 11:56 AM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 11:56 AM IST







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मेरठ के सुशांत सिटी सेक्टर-5 स्थित जैन मंदिर में विधि-विधान और धार्मिक परंपराओं के अनुसार अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। सुशांत सिटी सहित शहर के कई गणमान्य लोगों ने भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर अनुष्ठान में भाग लिया। ... और पढ़ें

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