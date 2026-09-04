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मेरठ: रवि गौतम के स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल में कराया भर्ती, सीओ सिविल लाइंस विश्व ज्योति राव ने दी जानकारी

मेरठ ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 02:18 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 02:18 PM IST







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अनशन पर बैठे रवि गौतम की तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मामले को लेकर सीओ सिविल लाइंस, मेरठ विश्व ज्योति राव ने पूरी जानकारी दी। ... और पढ़ें

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