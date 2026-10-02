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मेरठ: गांधी जयंती पर गांधी आश्रम से निकली प्रभात फेरी, शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को किया नमन

Dimple Sirohi

Updated Fri, 02 Oct 2026 11:00 AM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 11:00 AM IST

मेरठ में गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम से प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहीद स्मारक पहुंची। प्रभात फेरी में जिलाधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। शहीद स्मारक पहुंचकर सभी ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बलिदान को याद किया। ... और पढ़ें

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