राष्ट्रपति वीरता पदक: सीने में गोली लगने के बाद भी नहीं डिगे दरोगा मुन्नेश सिंह, कीर्ति चक्र के लिए भेजा नाम

1993 में सिपाही के पद पर हुए थे भर्ती

आगरा के बाह तहसील क्षेत्र के मलिया खेड़ा गांव निवासी मुन्नेश सिंह वर्ष 1993 में पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। वर्ष 2011 में पदोन्नति पाकर दरोगा बने। वर्ष 2022 में वह गाजियाबाद के मधुबन बाबूधाम थाने के प्रभारी रहे।



इस दौरान हुई एक मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी राकेश दुजाना मारा गया था। वर्ष 2023 में उनकी तैनाती मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र की हाईवे चौकी प्रभारी के रूप में हुई थी।



मेरठ पुलिस लाइन में हैं तैनात

मुन्नेश सिंह वर्तमान में मेरठ पुलिस लाइन में तैनात हैं। मुठभेड़ में अदम्य साहस दिखाने के लिए उन्हें राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है।