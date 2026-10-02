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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Sub-Inspector Munnesh Singh Honoured With President's Gallantry Medal After Surviving Encounter

राष्ट्रपति वीरता पदक: सीने में गोली लगने के बाद भी नहीं डिगे दरोगा मुन्नेश सिंह, कीर्ति चक्र के लिए भेजा नाम

Fri, 02 Oct 2026 10:56 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 02 Oct 2026 10:56 AM IST
सार

मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में कार लूटकर भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान सीने में गोली लगने से घायल हुए दरोगा मुन्नेश सिंह को राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किया गया।

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Sub-Inspector Munnesh Singh Honoured With President's Gallantry Medal After Surviving Encounter
दरोगा मुन्नेश कुमार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में कार लूटकर भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान सीने में गोली लगने से घायल हुए दरोगा मुन्नेश सिंह को बुधवार को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पदक प्रदान किया। मुन्नेश सिंह का नाम राष्ट्रपति पराक्रम पदक के लिए भी भेजा गया है।

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बदमाशों की तीन गोलियों में एक सीने में लगी
जनवरी 2023 में कंकरखेड़ा क्षेत्र की हाईवे चौकी प्रभारी के रूप में तैनात मुन्नेश सिंह की कार लूटकर भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। बदमाशों ने उन पर अवैध पिस्टल से तीन राउंड फायर किए थे। इनमें एक गोली उनके सीने में लगी और वह घायल हो गए। घटना के चार दिन बाद पुलिस मुठभेड़ में विनय वर्मा मारा गया था।
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1993 में सिपाही के पद पर हुए थे भर्ती
आगरा के बाह तहसील क्षेत्र के मलिया खेड़ा गांव निवासी मुन्नेश सिंह वर्ष 1993 में पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। वर्ष 2011 में पदोन्नति पाकर दरोगा बने। वर्ष 2022 में वह गाजियाबाद के मधुबन बाबूधाम थाने के प्रभारी रहे।

इस दौरान हुई एक मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी राकेश दुजाना मारा गया था। वर्ष 2023 में उनकी तैनाती मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र की हाईवे चौकी प्रभारी के रूप में हुई थी।

मेरठ पुलिस लाइन में हैं तैनात
मुन्नेश सिंह वर्तमान में मेरठ पुलिस लाइन में तैनात हैं। मुठभेड़ में अदम्य साहस दिखाने के लिए उन्हें राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है।

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