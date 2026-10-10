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सीजेपी आंदोलन: दिल्ली कूच पर पुलिस का पहरा, मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर किसान संगठनों और विपक्षी दलों को रोकने के लिए फोर्स तैनात

Dimple Sirohi

Updated Sat, 10 Oct 2026 12:11 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 12:11 PM IST







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दिल्ली में सीजेपी आंदोलन के तहत जंतर-मंतर कूच कर रहे नेताओं को रोकने के लिए पुलिस सतर्क रही। मेरठ के परतापुर स्थित काशी टोल प्लाजा पर किसान संगठनों और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। ... और पढ़ें

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