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मेरठ: बेगमपुल पर पितृ तर्पण यज्ञ का आयोजन, मुख्य यजमान अश्वनी गुप्ता ने दी आहुति, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी रहे मौजूद

Dimple Sirohi

Updated Sat, 10 Oct 2026 11:58 AM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 11:58 AM IST







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मेरठ के बेगमपुल स्थित छत्रपति शिवाजी स्मारक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर तीन पर छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति की ओर से पितृ तर्पण यज्ञ आयोजित किया गया। यज्ञ में मुख्य यजमान अश्वनी गुप्ता और पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल समेत अन्य लोगों ने आहुति दी। ... और पढ़ें

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