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मेरठ: सोफिया गर्ल्स स्कूल में वार्षिक खेलकूद समारोह, छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 100 मीटर दौड़ में लिया हिस्सा

Dimple Sirohi

Updated Sat, 28 Nov 2026 10:11 AM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 10:11 AM IST







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मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल में वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ने मशाल प्रज्वलित कर और गुब्बारे उड़ाकर समारोह का उद्घाटन किया। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके बाद जूनियर और सीनियर वर्ग में 100 मीटर दौड़ आयोजित हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

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