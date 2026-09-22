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Meerut: हनुमान झांकी के साथ निकली पदयात्रा, भूमि पूजन कर स्थापित की धर्म ध्वजा

Pratyush Sharma

Updated Tue, 22 Sep 2026 11:52 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 11:52 PM IST







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मेरठ। श्री रामलीला कमेटी, हस्तिनापुर के तत्वावधान में आयोजित होने वाले रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को रामलीला मंचन के शुभारंभ से पूर्व भूमि पूजन एवं धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीप प्रधान रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम और हनुमान के जयकारे लगाए। ... और पढ़ें

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