मौसम: दिन में गर्मी, रात में राहत; 26-27 सितंबर को बारिश के आसार, 35 डिग्री के आसपास पहुंचा तापमान

सितंबर के अंतिम सप्ताह में भी मेरठ में दिन के समय गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। बुधवार को अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। तेज धूप और उमस से दिन में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा, जबकि रात में तापमान में गिरावट से कुछ राहत मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक ने 26-27 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार जताए हैं।

विज्ञापन





35 डिग्री के आसपास रहा तापमान

बुधवार को दिन में तेज धूप के साथ उमस का असर रहा। अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। गर्मी के कारण दिन में लोगों को परेशानी हुई, वहीं रात में तापमान गिरने से मौसम कुछ राहत देने वाला रहा।