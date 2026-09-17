Meerut: हस्तिनापुर में दो हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवारों से मिले युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले परिवारों को मिले इंसाफ

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मेरठ। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में लगातार हुए दो हत्याकांड के बाद बढ़ते आक्रोश के बीच युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रवि गौतम बृहस्पतिवार को दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने गणेशपुर में मृतका बिमला देवी के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद वह माखन नगर पहुंचे और नितिन के परिजनों से मिलकर दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, बोले-समय पर गिरफ्तारी नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे।

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