फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   National President of Yuva Shakti Dal met the families of the victims after two murders in Hastinapur and said that the families should get justice.

Meerut: हस्तिनापुर में दो हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवारों से मिले युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले परिवारों को मिले इंसाफ

Thu, 17 Sep 2026 11:49 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:49 PM IST
National President of Yuva Shakti Dal met the families of the victims after two murders in Hastinapur and said that the families should get justice.
मेरठ। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में लगातार हुए दो हत्याकांड के बाद बढ़ते आक्रोश के बीच युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रवि गौतम बृहस्पतिवार को दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने गणेशपुर में मृतका बिमला देवी के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद वह माखन नगर पहुंचे और नितिन के परिजनों से मिलकर दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, बोले-समय पर गिरफ्तारी नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मेरठ: होटल के कमरे में लटका मिला शामली के युवक का शव

Meerut: Body of youth from Shamli found hanging in hotel room.
Meerut
17 Sep 2026

मेरठ: अमर उजाला कार्यालय में विधि-विधान से हुई भगवान विश्वकर्मा की पूजा

Meerut: Lord Vishwakarma worshipped with traditional rituals at the Amar Ujala office.
Meerut
17 Sep 2026

मेरठ: डीआईजी और एसएसपी ने किया परतापुर थाने का निरीक्षण, व्यवस्थाएं परखीं

Meerut: DIG and SSP inspected Partapur police station, examined the arrangements
Meerut
17 Sep 2026

मेरठ: सेटबैक कार्रवाई के विरोध में 167वें दिन भी महिलाओं का धरना जारी

Meerut: Women's sit-in protest against setback action continues for the 167th day.
Meerut
17 Sep 2026

सुंदरनगर: चुरढ़ में भारी भूस्खलन, तीन मंजिला दो मकान क्षतिग्रस्त

Sundernagar: Massive landslide in Churdh; two three-storey houses damaged.
Mandi
17 Sep 2026
विज्ञापन

मेरठ: ध्वस्तीकरण के दूसरे दिन मलबा हटाते दिखे व्यापारी, चेहरों पर छाई मायूसी

Meerut: Traders seen clearing debris on the second day of demolition; dejection writ large on their faces.
Meerut
17 Sep 2026

मेरठ: सफाई कर्मचारी की मौत, लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा

Meerut: Sanitation worker dies; family creates a ruckus alleging negligence.
Meerut
17 Sep 2026
विज्ञापन

मेरठ: पार्श्वनाथ जैन मंदिर में कलश स्थापना का आयोजन किया

Meerut: A Kalash installation ceremony was organized at the Parshvanath Jain Temple.
Meerut
17 Sep 2026

वीडियो: समायती गांव के पास सड़क हादसे के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश, बदहाल सड़क को बताया कारण

Anger among the people of the area after the road accident near Samayati village Pithoragarh
Pithoragarh
17 Sep 2026

अयोध्या: तिलक-गुलाब से यात्रियों का स्वागत, दिखी लोककला

अयोध्या: तिलक-गुलाब से यात्रियों का स्वागत, दिखी लोककला
Ayodhya
17 Sep 2026

वीडियो: नाहन में विद्युत सुधार कार्यों में आएगी तेजी, 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा काम

Video: Power infrastructure upgrade work in Nahan to be accelerated; project must be completed by December 31.
Sirmour
17 Sep 2026

अयोध्या: पीएम के जन्मदिन पर विधायक अभय सिंह ने मरीजों को बांटे फल

अयोध्या: पीएम के जन्मदिन पर विधायक अभय सिंह ने मरीजों को बांटे फल
Ayodhya
17 Sep 2026

घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, VIDEO

Injured youth dies during treatment in chandauli
Chandauli
17 Sep 2026

सुजानपुर: पंचायतों में नियमित रूप से प्लास्टिक कचरा एकत्र करने के निर्देश

Sujanpur: Instructions issued for regular collection of plastic waste in panchayats.
Hamirpur (Himachal)
17 Sep 2026

अयोध्या: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देवकाली वार्ड को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात

अयोध्या: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देवकाली वार्ड को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात
Ayodhya
17 Sep 2026

सेवा संकल्प अभियान: पीलीभीत में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम, चित्रकला प्रदर्शनी में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

Children showcased their talent at various events and an art exhibition held in Pilibhit
Pilibhit
17 Sep 2026

शाहजहांपुर: आंधी से बिजली का खंभा ई-रिक्शा पर गिरा, चालक घायल; कई जगह पेड़ टूटे

Electric pole falls on e-rickshaw due to storm in Shahjahanpur
Shahjahanpur
17 Sep 2026

बरेली: मुस्लिम जमात अध्यक्ष मौलाना रजवी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

Muslim Jamaat President Maulana Razvi extends birthday greetings to PM Modi
Bareilly
17 Sep 2026

हाथरस में किसान नेता के घर फायरिंग के चार आरोपी मुठभेड़ में दबोचे

हाथरस में किसान नेता के घर फायरिंग के चार आरोपी मुठभेड़ में दबोचे
Hathras
17 Sep 2026

हमीरपुर: इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए आवेदन तिथि बढ़ी, 10 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन

Application deadline for the INSPIRE Award-MANAK scheme extended; applications can be submitted until October 10.
Hamirpur (Himachal)
17 Sep 2026

हाथरस में परशुराम मूर्ति क्षतिग्रस्त, पुलिस जांच में जुटी

हाथरस में परशुराम मूर्ति क्षतिग्रस्त, पुलिस जांच में जुटी
Hathras
17 Sep 2026

हाथरस की श्री दाऊजी महाराज मेला हुआ शुरू

हाथरस की श्री दाऊजी महाराज मेला हुआ शुरू
Hathras
17 Sep 2026

हाथरस के दाऊजी मेले में अमर सिंह राठौर के शौर्य पर झूमे दर्शक

हाथरस के दाऊजी मेले में अमर सिंह राठौर के शौर्य पर झूमे दर्शक
Hathras
17 Sep 2026

कानपुर: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कांशीराम अस्पताल में ब्लड डोनेशन का कैंप लगवाया

Kanpur: Blood donation camp organized at Kanshiram Hospital on the Prime Minister's birthday
Kanpur
17 Sep 2026

कानपुर: दो अक्तूबर तक चलेगा ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा, कचरा संवेदनशील स्थानों का होगा कायाकल्प

Kanpur: ‘Swachhata Hi Seva’ fortnight to run until October 2; waste-prone areas to be transformed
Kanpur
17 Sep 2026

Punjab Election 2027: मालवा, माझा और दोआबा पर सियासी दलों की नजर, जानें क्षेत्रवार समीकरण

Punjab Election 2027: मालवा, माझा और दोआबा पर सियासी दलों की नजर, जानें क्षेत्रवार समीकरण
Chandigarh-Punjab
17 Sep 2026

अजमेर मेयर चुनाव में सियासी घमासान: भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन पर जताई आपत्ति, सुनवाई पूरी

Political turmoil in mayoral election: BJP candidate objects to Congress' Kiran Garhwal's nomination
Ajmer
17 Sep 2026

किसान आंदोलन के चलते चार ट्रेनें रद्द, तीन शॉर्ट टर्मिनेट और चार शॉर्ट ओरिजिनेट

Four trains cancelled due to the farmers' protest.
Chandigarh-Punjab
17 Sep 2026

मेरठ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन

Meerut: Voluntary blood donation camp organized on Prime Minister Narendra Modi's birthday.
Meerut
17 Sep 2026

वीडियो: किन्नौर में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, मंत्री जगत सिंह ने किया शुभारंभ

Video: District-level sports competition begins in Kinnaur; Minister Jagat Singh inaugurates the event.
Rampur Bushahar
17 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed