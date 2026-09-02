नेशनल एथलेटिक्स सीरीज-15 में एथलीटों ने दिखाया दमखम, कैलाश प्रकाश स्टेडियम में 110 मीटर बाधा दौड़ में रोमांचक मुकाबला

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कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही नेशनल एथलेटिक्स सीरीज-15 में बुधवार को 110 मीटर बाधा दौड़ का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में एथलीटों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और ट्रैक पर अपनी गति व तकनीक का प्रदर्शन किया। बाधा दौड़ के दौरान खिलाड़ियों ने निर्धारित दूरी में बाधाओं को पार करते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए जोर लगाया। प्रतियोगिता को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद खेलप्रेमियों ने भी एथलीटों का उत्साह बढ़ाया।

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