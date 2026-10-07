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मेरठ: लंबित मांगों को लेकर मूटा का धरना, कुलपति कार्यालय के बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन

Dimple Sirohi

Updated Wed, 07 Oct 2026 12:30 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 12:30 PM IST







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मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर मूटा ने कुलपति कार्यालय के बाहर धरना दिया। शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने कुलपति से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। ... और पढ़ें

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