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मेरठ: महात्मा गांधी की प्रतिमा के चारों ओर बाउंड्री बनाने का काम शुरू

Mohd Mustakim

Updated Sun, 29 Nov 2026 01:58 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 01:58 PM IST







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नौचंदी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के चारों ओर बाउंड्री बनाने का कार्य चल रहा है। सुरक्षा को लेकर मांग उठ रही थी। अब प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया है। बाउंड्री बनने के बाद प्रतिमा सुरक्षित रहेगी और असामाजिक तत्वों से बचाव होगा। ... और पढ़ें

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