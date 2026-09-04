{"_id":"6a9a7f906844606f8808adb8","slug":"video-meerut-weather-heavy-rain-brings-relief-from-heat-weather-turns-pleasant-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश से गर्मी से मिली राहत; ठंडी हवाओं से सुहाना हुआ मौसम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ में शुक्रवार को मेरठ में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने से मौसम सुहाना हो गया। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और इसके बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार, मेरठ में आज बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

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