{"_id":"6ae31645de3768300e0aee23","slug":"video-meerut-weather-cloudy-skies-and-light-drizzle-bring-pleasant-weather-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: बादलों और हल्की बूंदाबांदी से खुशनुमा हुआ मौसम, तापमान में गिरावट, हवा हुई साफ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: बादलों और हल्की बूंदाबांदी से खुशनुमा हुआ मौसम, तापमान में गिरावट, हवा हुई साफ

Dimple Sirohi

Updated Thu, 29 Oct 2026 03:17 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 03:17 PM IST







Link Copied



मेरठ में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा हो गया। कमिश्नरी चौराहे पर बूंदाबांदी के बीच लोग आते-जाते नजर आए। मौसम में बदलाव से लोगों को ठंडक का एहसास हुआ। ... और पढ़ें

विज्ञापन