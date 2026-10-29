करवाचौथ 2026: चंद्रदर्शन पर संकट, चांद के दीदार न हो तो कैसे खुलेगा व्रत? जानें क्या कहते हैं आचार्य

1 of 5 करवा चौथ पर तैयारियों में जुटी सुहागिनें - फोटो : अमर उजाला







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करवाचौथ पर बादलों के कारण चंद्रमा के दर्शन न हों तो व्रत रखने वाली महिलाओं के मन में पूजा और व्रत पारण को लेकर सवाल उठ सकते हैं। मेरठ में चंद्रोदय का समय रात 8:09 बजे बताया गया है। आचार्यों के अनुसार, ऐसी स्थिति में संकल्प के साथ पूजा-अर्चना का विधान अपनाया जा सकता है।



करवाचौथ पर चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्यदान का विशेष महत्व माना जाता है। हालांकि, बादलों के कारण चंद्रमा दिखाई न देने पर व्रत रखने वाली महिलाओं को पूजा और व्रत के पारण को लेकर चिंता हो सकती है। मेरठ में चंद्रोदय का समय रात 8:09 बजे बताया गया है। आचार्यों ने ऐसी परिस्थिति में संकल्प लेकर विधि-विधान से पूजा करने की सलाह दी है।



यह भी पढ़ें: करवा चौथ विशेष: अर्द्धांगिनी बनीं जीवनदायिनी, मेरठ की 4 पत्नियों ने किडनी-लिवर देकर बचाई पतियों की जान करवाचौथ पर चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्यदान का विशेष महत्व माना जाता है। हालांकि, बादलों के कारण चंद्रमा दिखाई न देने पर व्रत रखने वाली महिलाओं को पूजा और व्रत के पारण को लेकर चिंता हो सकती है। मेरठ में चंद्रोदय का समय रात 8:09 बजे बताया गया है। आचार्यों ने ऐसी परिस्थिति में संकल्प लेकर विधि-विधान से पूजा करने की सलाह दी है।

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चंद्रमा न दिखे तो चावल की वेदी पर बनाएं आकृति

इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के सचिव आचार्य कौशल वत्स ने बताया कि बादलों के कारण चंद्रमा के दर्शन न होने पर व्रती चावल की वेदी पर चंद्रमा की आकृति बनाकर पूजा कर सकती हैं। उन्होंने ईशान कोण में पूर्व दिशा की ओर पूजन करने और निर्धारित समय के बाद संकल्प लेकर अर्घ्य देने की बात कही।



आचार्य के अनुसार, इस दौरान भगवान शिव और लक्ष्मी-नारायण का स्मरण करना चाहिए। अपने पितरों को याद कर उनका आशीर्वाद लेने की परंपरा भी निभाई जा सकती है।

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सास-ससुर और परिवार के बड़ों का करें सम्मान

आचार्य कौशल वत्स ने बताया कि परंपरा के अनुसार करवाचौथ पर सबसे पहले सास-ससुर को भोजन की थाली परोसने की परंपरा है। यदि वे मौजूद न हों तो परिवार के किसी बड़े को भोजन कराया जा सकता है। परिवार में कोई ऐसा न हो तो किसी जरूरतमंद या भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का सुझाव भी उन्होंने दिया।

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चंद्रदर्शन न होने पर व्रत पारण को लेकर क्या कहे आचार्य

आचार्य मनीष स्वामी के अनुसार, करवाचौथ का व्रत सामान्यतः चंद्रदेव के दर्शन के बाद खोला जाता है। यदि विपरीत परिस्थितियों में चंद्रमा के दर्शन संभव न हों तो संकल्प लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए विधि-विधान से व्रत का पारण किया जा सकता है।

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