बारिश में भी नहीं टूटा व्यापारियों का हौसला, मेरठ बंद को सफल बनाने सड़कों पर उतरे शास्त्रीनगर के व्यापारी

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मेरठ बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए व्यापारियों ने बारिश के बीच भी जनसंपर्क अभियान जारी रखा। शहर के कई व्यापारी संगठनों ने बंद को अपना समर्थन दिया है। बुधवार सुबह से लगातार बारिश के बावजूद शास्त्रीनगर के कुछ व्यापारी सड़कों पर उतरे और दुकानदारों से मेरठ बंद में सहयोग की अपील की। व्यापारियों ने बाजार में घूमकर प्रतिष्ठान बंद रखने और आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। बारिश के बावजूद व्यापारियों के उत्साह में कमी नहीं दिखाई दी। उनका कहना है कि अपनी मांगों और कारोबार से जुड़े मुद्दों को लेकर वे एकजुट हैं और बंद को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

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