{"_id":"6a97d2af78c78563da0a4baa","slug":"video-meerut-traders-take-to-streets-despite-rain-to-make-citywide-shutdown-successful-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"बारिश में भी नहीं टूटा व्यापारियों का हौसला, मेरठ बंद को सफल बनाने सड़कों पर उतरे शास्त्रीनगर के व्यापारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बारिश में भी नहीं टूटा व्यापारियों का हौसला, मेरठ बंद को सफल बनाने सड़कों पर उतरे शास्त्रीनगर के व्यापारी
मेरठ बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए व्यापारियों ने बारिश के बीच भी जनसंपर्क अभियान जारी रखा। शहर के कई व्यापारी संगठनों ने बंद को अपना समर्थन दिया है।
बुधवार सुबह से लगातार बारिश के बावजूद शास्त्रीनगर के कुछ व्यापारी सड़कों पर उतरे और दुकानदारों से मेरठ बंद में सहयोग की अपील की। व्यापारियों ने बाजार में घूमकर प्रतिष्ठान बंद रखने और आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया।
बारिश के बावजूद व्यापारियों के उत्साह में कमी नहीं दिखाई दी। उनका कहना है कि अपनी मांगों और कारोबार से जुड़े मुद्दों को लेकर वे एकजुट हैं और बंद को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।