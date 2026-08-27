मेरठ: भरी कक्षा में शिक्षक ने कक्षा दस के छात्र को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

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हस्तिनापुर कस्बे के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा 10 के छात्र की शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र के परिजनों ने कॉलेज पहुंचकर प्रधानाचार्य से शिकायत की है। बताया गया कि बृहस्पतिवार को कक्षा 10 में पढ़ने वाले एक छात्र को किसी बात को लेकर शिक्षक ने सभी छात्रों के सामने पीटना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने पर छात्र के परिजन कॉलेज पहुंचे और प्रधानाचार्य अमित कुमार से शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रधानाचार्य अमित कुमार का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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