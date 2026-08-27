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यूपी में हरियाणवी सिंगर की हत्या: जिम में फोन पर बहस, बाहर निकलते ही गोलियों से भूना; अंकित हत्याकांड की कहानी

Thu, 27 Aug 2026 09:00 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 27 Aug 2026 09:00 AM IST
सार

उत्तर प्रदेश के शामली जिले से सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। यहां हरियाणवी सिंगर व एक्टर अंकित बालियान को गोलियों से भून दिया गया। उन्हें पांच गोली मारकर हत्या की गई। शुरुआती जानकारी सामने आई है कि जिम में आए फोन पर बहस हुई थी। इसके बाद जब वो जिम से बाहर आए और कार में बैठे तो उन पर हमला कर दिया गया।

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Haryanvi singer Ankit Balian murder in Shamli Argument over a call received at the gym
Haryanvi singer Ankit - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
शामली शहर के बीच आर्यपुरी नाला पटरी पर कोतवाली के नजदीक बुधवार की देर शाम करीब 6:45 बजे बाइक से आए चार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग करके हरियाणवी सिंगर व एक्टर अंकित बालियान (35) की हत्या कर दी। बावरी क्षेत्र के गांव बंतीखेड़ा निवासी अंकित के जिम से बाहर निकलते के बाद गाड़ी में बैठते ही हमला किया गया। अंकित के सिर, छाती और पेट में पांच गोलियां लगने के निशान मिले हैं।


हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। अंकित बालियान पिछले कुछ समय से हरियाणा के सोनीपत में रहे थे। पिछले करीब छह माह से वह शामली के अपने गांव में परिवार के साथ रह रहे थे। वह जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वार्ड तीन से संभावित प्रत्याशी के पोस्टर भी लगा दिए थे।
Haryanvi singer Ankit Balian murder in Shamli Argument over a call received at the gym
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जिम में आई कॉल पर हुई बहस, बाहर निकलते ही मार दी गोली
बुधवार की शाम को अंकित अपनी स्कार्पियो से गांव से नाला पटरी आर्यपुरी स्थित जिम गए थे। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि जिम में अंकित को किसी ने फोन किया था। कॉल करने वाले से अंकित की तीखी बहस हुई थी।

 
Haryanvi singer Ankit Balian murder in Shamli Argument over a call received at the gym
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गाड़ी के शीशे में लगी गोली के निशान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इसके बाद वह जिम से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। इसी बीच चारों हमलावर आए और गाड़ी का गेट खोलकर अंकित पर पिस्टलों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पांच गोलियां अंकित के शरीर में लगीं। कुछ गाड़ी के शीशे पर लगी हैं। 
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Haryanvi singer Ankit Balian murder in Shamli Argument over a call received at the gym
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद शहर के मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा करते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
20 से ज्यादा राउंड फायरिंग करके हमलावर बाइक से भाग गए। घायल अंकित अपनी गाड़ी से नीचे गिर गए। उनके परिचित उन्हें सीएचसी शामली ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद शहर के मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा करते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पिता सेना से रिटायर्ड, पत्नी हैं शिक्षिका
ग्रामीणों ने बताया कि अंकित बालियान से बड़ी दो बहनें हैं और एक छोटा भाई है। दोनों बहनों और अंकित की शादी हो चुकी है। अंकित की पत्नी खजूरीखास में शिक्षिका हैं। अंकित के पिता सत्यवीर सिंह सेना से सेवानिवृत्त हैं। वर्तमान में गांव में खेती करते हैं।

 
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