यूपी में हरियाणवी सिंगर की हत्या: दो दिन से तैयारी में थे बदमाश, रेकी के बाद जिम के बाहर दिया वारदात को अंजाम

1 of 8 हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला

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2 of 8 अंकित बालियान की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

दो दिन से अंकित की रेकी कर रहे थे बदमाश

पुलिस के अनुसार, हमलावरों को अंकित की दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। उन्हें पता था कि वह घर से किस समय निकलता है और जिम से कब बाहर आता है। इसी जानकारी के आधार पर हमलावर जिम के बाहर पहुंचकर उसके बाहर निकलने का इंतजार करते रहे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अंकित की दिनचर्या और लोकेशन की जानकारी हमलावरों तक किसने पहुंचाई।

3 of 8 अंकित बालियान की फाइल फोटो। मौके पर पड़ा खोखा। - फोटो : अमर उजाला

सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से तलाश

घटना के बाद पुलिस ने जिम और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। संदिग्ध वाहनों और युवकों की पहचान की जा रही है। पुलिस वारदात से पहले और बाद की गतिविधियों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

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4 of 8 विलाप करते परिजन। - फोटो : अमर उजाला

21 से 26 साल के बताए जा रहे हमलावर

पुलिस की प्रारंभिक जांच में वारदात में शामिल हमलावरों की उम्र करीब 21 से 26 वर्ष के बीच बताई जा रही है। यूपी और हरियाणा के संदिग्ध युवकों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि हमलावर कहां ठहरे, किन लोगों के संपर्क में रहे और अंकित की लोकेशन उन्हें किसने उपलब्ध कराई।

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5 of 8 विलाप करते परिजन। - फोटो : अमर उजाला