मेरठ: ‘तबादला काफी नहीं, संपत्ति की हो जांच’, रवि गौतम का सात दिन से धरना जारी, महापंचायत का किया एलान

तबादले को बताया अधूरी कार्रवाई

रवि गौतम ने कहा कि तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय का तबादला पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। उन्होंने अविनाश पांडेय और एसपी देहात अभिजीत कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की। साथ ही दोनों समेत पिटाई में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की।



ललिता गौतम मामले के विरोध से जुड़ा है विवाद

रोहटा थाना क्षेत्र में दलित छात्रा ललिता गौतम का शव मिलने के बाद परिजनों ने अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों ने आठ जुलाई को कलेक्ट्रेट गेट पर धरना-प्रदर्शन किया था। करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए लाठियां फटकारी थीं।



इसी दौरान तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय के बंदी वाहन के अंदर रवि गौतम को कई थप्पड़ मारने का वीडियो सामाजिक माध्यम पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद मामला काफी चर्चा में आया।