{"_id":"6ae3164b2eded3f3d90cc9c0","slug":"video-meerut-special-cleanliness-drive-conducted-in-devalok-colony-ahead-of-festivals-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: त्योहारों से पहले देवलोक कॉलोनी में विशेष सफाई अभियान, महापौर ने किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ में आगामी त्योहारों के मद्देनजर नगर निगम ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गुरुवार को देवलोक कॉलोनी में विशेष सफाई अभियान चलाया। सुबह से दोपहर तक चले अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों से कूड़े के ढेर हटाए गए और सफाई कराई गई। महापौर ने मौके पर पहुंचकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने निगम की टीम को नियमित सफाई सुनिश्चित करने और त्योहारों के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए।

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