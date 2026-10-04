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मेरठ: सपाइयों ने किया प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

Mohd Mustakim

Updated Sun, 04 Oct 2026 01:02 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 01:02 PM IST







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आंबेडकर चौराहे पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रविवार को जमकर हंगामा किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की। सपाइयों ने पुतला फूंकने का भी प्रयास किया। आंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन किया। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। ... और पढ़ें

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