मेरठ बंद के दौरान माधवपुरम के व्यापारियों का प्रदर्शन, 2027 के चुनाव में भाजपा के बहिष्कार की ली शपथ

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मेरठ बंद के आह्वान पर शास्त्रीनगर में चल रहे व्यापारियों के प्रदर्शन में माधवपुरम के व्यापारी भी शामिल हुए। व्यापारियों ने धरना स्थल से अलग बैठकर अपना विरोध जताया और एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान माधवपुरम के व्यापारियों ने कहा कि वे सभी एकजुट हैं। व्यापारियों ने 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करने की शपथ भी ली। उन्होंने अपनी मांगों और कार्रवाई के विरोध को लेकर आगे भी एकजुट होकर आवाज उठाने की बात कही।

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