{"_id":"6ab1708ff329879a420f3d0a","slug":"video-meerut-shakti-kendra-coordinator-conference-at-subharti-huge-turnout-of-party-workers-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सुभारती में शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन, कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुभारती यूनिवर्सिटी के मैदान में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं व लोगों को संबोधित किया। पंडाल में कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। सम्मेलन स्थल पर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया।

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