मेरठ: समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी चौराहे पर किया प्रदर्शन

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कमिश्नरी चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर जलाया। साथ ही नारे लगाए, अखिलेश के सम्मान में समाजवादी मैदान में। सपाइयों ने कहा कि जिस तरह से पूर्व सीएम अखिलेश यादव के आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है।

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