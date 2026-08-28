अंकित बालियान हत्याकांड पर गरमाई सियासत: सपा सांसद इकरा हसन बोलीं- जल्द खुलासा नहीं हुआ तो धरने पर बैठूंगी

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या को लेकर सियासत गरमा गई है। शुक्रवार को सपा सांसद इकरा हसन और सपा विधायक नाहिद हसन मृतक के घर पहुंचे। दोनों ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर घटना पर दुख जताया और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इकरा हसन ने हत्याकांड के खुलासे में देरी को लेकर शामली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए।

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कहां थी पुलिस, अभी तक कोई गिरफ्तार क्यों नहीं?

इकरा हसन ने कहा कि अंकित बालियान की हत्या बेहद दुखद और गंभीर घटना है। उन्होंने सवाल उठाया कि वारदात के समय पुलिस कहां थी और हमलावरों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि घटना ने शामली की कानून-व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

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कानून व्यवस्था की हकीकत आई सामने

सपा सांसद ने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार कानून-व्यवस्था बेहतर होने का दावा करती है, लेकिन शामली में हुई इस घटना ने जमीनी हकीकत सामने ला दी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की।

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धरने पर बैठूंगी

इकरा हसन ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने जल्द हत्याकांड का खुलासा नहीं किया तो वह मृतक के परिवार के साथ धरने पर बैठेंगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वह उनके साथ खड़ी रहेंगी।

अखिलेश ने की अंकित के परिवार वालों से बात

इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी फोन पर अंकित के परिजनों से बातचीत की और अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी मृतक के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी।