मेरठ: खुले नाले में गिरकर डेढ़ साल के मासूम की मौत, इधर-उधर ढूंढता रहा परिवार, सीसीटीवी देखकर निकाला शव

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विज्ञापन मेरठ के सिवालखास कस्बे में नगर पंचायत की घोर लापरवाही के कारण डेढ़ साल के मासूम की खुले नाले में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है और पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है।

शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे कस्बा निवासी गुलबहार का डेढ़ वर्षीय पुत्र मोहम्मद ज़ैन अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान खेलते-खेलते वह घर के पास खुले नाले में जा गिरा। जब बच्चे का काफी देर तक पता नहीं चला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पता चला कि मासूम नाले में गिर गया है।



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तुरंत नाले में बच्चे की तलाश शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद जब बच्चे को नाले से बाहर निकाला गया, तब तक उसकी सांसे थम चुकी थीं। मासूम ज़ैन को मृत अवस्था में बरामद किया गया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।

