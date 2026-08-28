मेरठ: खुले नाले में गिरकर डेढ़ साल के मासूम की मौत, इधर-उधर ढूंढता रहा परिवार, सीसीटीवी देखकर निकाला शव
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 28 Aug 2026 01:52 PM IST
सार
सिवालखास में गुलबहार का बेटा ज़ैन घर के बाहर खेल रहा था, तभी वह खुले नाले में गिर गया। जब वह काफी देर तक नहीं दिखा तो परिजनों ने उसकी तलाश की। मासूम की मौत पर मां का रोकर बुरा हाल है। वहीं लोगों में नगर पंचायत के खिलाफ गुस्सा है।
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विस्तार
मेरठ के सिवालखास कस्बे में नगर पंचायत की घोर लापरवाही के कारण डेढ़ साल के मासूम की खुले नाले में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है और पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है।
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शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे कस्बा निवासी गुलबहार का डेढ़ वर्षीय पुत्र मोहम्मद ज़ैन अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान खेलते-खेलते वह घर के पास खुले नाले में जा गिरा। जब बच्चे का काफी देर तक पता नहीं चला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पता चला कि मासूम नाले में गिर गया है।
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तुरंत नाले में बच्चे की तलाश शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद जब बच्चे को नाले से बाहर निकाला गया, तब तक उसकी सांसे थम चुकी थीं। मासूम ज़ैन को मृत अवस्था में बरामद किया गया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत को बार-बार शिकायतें करने के बावजूद खुले नालों को ढका नहीं जा रहा है। सड़कों और गलियों के पास बने ये खुले नाले आए दिन बड़े हादसों को दावत देते रहते हैं। आज इसी लापरवाही के कारण एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। ग्रामीणों ने प्रशासन से लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कस्बे के सभी खुले नालों को तत्काल ढकवाने की मांग की है।
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