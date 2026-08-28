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अंकित बालियान हत्याकांड: पहली बार सामने आईं पत्नी सीमा, किए कई खुलासे; पुलिस के हाथ लगा हत्यारों का बड़ा सुराग
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली।
Published by: विकास कुमार
Updated Fri, 28 Aug 2026 10:44 PM IST
सार
सीमा ने भावुक होते हुए कहा कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि वो कौन थे और कहां से आए थे। जिन लोगों ने मेरे पति की इस तरह हत्या की है, उन्हें भी तुरंत दंड मिलना चाहिए। मेरी मांग है कि उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मेरे पति की जान ली है।
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अंकित बालियान और उनकी पत्नी सीमा
- फोटो : अमर उजाला
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हरियाणवी गायक अंकित बालियान की दिनदहाड़े हुई हत्या के बाद उनके परिवार में मातम पसरा है। इस दर्दनाक वारदात के बाद अंकित की पत्नी सीमा पहली बार मीडिया के सामने आई हैं। भारी मन से सीमा ने घटना से जुड़े कई अहम खुलासे किए और उन दावों की सच्चाई बताई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द अपने पति के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है।
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Ankit Baliyan murder
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
'सब कुछ अचानक हुआ, 2022-23 में आई थी धमकी'
पत्नी सीमा ने बताया कि इस घटना से पहले उन्हें या उनके पति को हाल-फिलहाल में कोई धमकी भरा फोन नहीं आया था। उनके लिए यह वारदात बिल्कुल अप्रत्याशित थी। हालांकि, उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि साल 2022-23 में एक रॉन्ग नंबर से अंकित को धमकी भरा फोन जरूर आया था।
उस समय हरियाणा में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तब परिवार ने इसे किसी की शरारत या मजाक समझकर ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था और उसके बाद से ऐसा कोई फोन नहीं आया था।
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सीसीटीवी में कैद हत्या से पूर्व जिम से निकलते हुए अंकित
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
वायरल पोस्ट और जिम विवाद के दावों को नकारा
सोशल मीडिया पर एक गैंग और गायक भूपेंद्र ढींगरा द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने की बात सामने आई है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि जिम में झगड़ा और गाली-गलौज होने के कारण अंकित की हत्या की गई।
इस पर सीमा ने स्पष्ट रूप से इन दावों पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अगर जिम में ऐसा कोई भी विवाद या झगड़ा हुआ होता, तो अंकित उन्हें इस बारे में जरूर बताते। उन्हें नहीं लगता कि जिम में ऐसी कोई घटना हुई थी।
पत्नी की मांग- हत्यारों का भी एनकाउंटर होना चाहिए
वारदात के 24 घंटे से भी अधिक बीत जाने के बाद भी आरोपियों की पहचान या गिरफ्तारी न होने से परिवार में रोष और निराशा है। सीमा ने भावुक होते हुए कहा कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि वो कौन थे और कहां से आए थे। जिन लोगों ने मेरे पति की इस तरह हत्या की है, उन्हें भी तुरंत दंड मिलना चाहिए। मेरी मांग है कि उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मेरे पति की जान ली है।
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सीसीटीवी में कैद अंकित की हत्या के बाद भागते हमलावर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस जांच के अन्य अहम सुराग
भले ही परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है, पुलिस की कई टीमें (एसटीएफ और क्राइम ब्रांच) तेजी से जांच में जुटी हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि वारदात में हरियाणा के पानीपत और करनाल के शूटर भी शामिल थे। पुलिस अब वायरल सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। आशंका है कि हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी हरियाणा या दिल्ली की ओर भाग गए।
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