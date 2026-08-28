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हरियाणवी सिंगर का लाइव मर्डर: जिम से निकला, कार में बैग रखा और...; सामने आया कत्ल का एक मिनट 6 सेकंड का वीडियो

Fri, 28 Aug 2026 09:39 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Sharukh Khan Updated Fri, 28 Aug 2026 09:39 AM IST
सार

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या एक मिनट छह सेकंड के सीसीटीवी में कैद हुई है। अंकित को जिम से निकलते ही चार हमलावरों ने घेर लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से भाग जाते हैं। पुलिस अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते की जानकारी जुटा रही है।

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Ankit Baliyan murder captured on CCTV in one-minute-six-second clip four assailants stepped out of gym
Ankit Baliyan murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड का एक मिनट छह सेकंड का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में जिम से निकलने से लेकर हमलावरों के गोली बरसाने और मौके से भागने तक की पूरी वारदात कैद है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अंकित के कार के पास पहुंचते ही चार हमलावर पैदल वहां आते हैं और उसे घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं।


सीसीटीवी फुटेज में अंकित जिम से बाहर निकलता दिखाई देता है। वह अपनी कार के पास पहुंचकर उसमें बैग रखता है। इसके बाद दूसरी तरफ से कार में बैठने का प्रयास करता है। इसी दौरान चार हमलावर पैदल उसकी ओर बढ़ते हैं। अंकित कुछ समझ पाता, इससे पहले ही हमलावरों ने उसे घेर लिया और पिस्टलों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।
 
Ankit Baliyan murder captured on CCTV in one-minute-six-second clip four assailants stepped out of gym
सीसीटीवी में कैद अंकित की हत्या के बाद भागते हमलावर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
फुटेज में फायरिंग के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल दिखाई देता है। करीब 25 राउंड फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से भाग जाते हैं। पुलिस अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते की जानकारी जुटा रही है।
Ankit Baliyan murder captured on CCTV in one-minute-six-second clip four assailants stepped out of gym
सीसीटीवी में कैद हत्या से पूर्व जिम से निकलते हुए अंकित - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हमलावरों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सके लोग
सीसीटीवी फुटेज में अंकित की हत्या के दौरान घटनास्थल पर लोगों की आवाजाही साफ दिखाई दे रही है। नाल पटरी पर आने-जाने वालों की भीड़ लगी थी, लेकिन हमलावरों ने जब अंकित पर ताबड़तोड़ हमला किया तो किसी ने भी उन्हें पकड़ने या रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। 

 
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Ankit Baliyan murder captured on CCTV in one-minute-six-second clip four assailants stepped out of gym
सीसीटीवी में कैद अंकित की हत्या के बाद भागते हमलावर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अचानक हुई वारदात से आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई। फुटेज में एक महिला समेत आसपास के कई लोग भागकर अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। वहीं, दो लोग आनन-फानन अपनी दुकानों के शटर बंद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस की जांच में अहम कड़ी बनी है।
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Ankit Baliyan murder captured on CCTV in one-minute-six-second clip four assailants stepped out of gym
सीसीटीवी में कैद हत्या से पूर्व जिम से निकलते हुए अंकित - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए चार संदिग्ध
अंकित हत्याकांड के बाद नाला पटरी के पास लगे कैमरे की फुटेज में हत्या की घटना वाले स्थान की ओर दो बाइक पर चार युवक जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने फुटेज को कब्जे में लेकर युवकों की पहचान का प्रयास शुरू कर दिया है। नाला पटरी के अलावा फव्वारा चौक, मिल रोड, करन रोड, बुढ़ाना रोड समेत शहर के प्रमुख रास्तों और चौराहों पर लगे 800 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

 
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