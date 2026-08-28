1 of 16 Ankit Baliyan murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied







सीसीटीवी फुटेज में अंकित जिम से बाहर निकलता दिखाई देता है। वह अपनी कार के पास पहुंचकर उसमें बैग रखता है। इसके बाद दूसरी तरफ से कार में बैठने का प्रयास करता है। इसी दौरान चार हमलावर पैदल उसकी ओर बढ़ते हैं। अंकित कुछ समझ पाता, इससे पहले ही हमलावरों ने उसे घेर लिया और पिस्टलों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड का एक मिनट छह सेकंड का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में जिम से निकलने से लेकर हमलावरों के गोली बरसाने और मौके से भागने तक की पूरी वारदात कैद है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अंकित के कार के पास पहुंचते ही चार हमलावर पैदल वहां आते हैं और उसे घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं।

2 of 16 सीसीटीवी में कैद अंकित की हत्या के बाद भागते हमलावर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

फुटेज में फायरिंग के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल दिखाई देता है। करीब 25 राउंड फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से भाग जाते हैं। पुलिस अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते की जानकारी जुटा रही है।

3 of 16 सीसीटीवी में कैद हत्या से पूर्व जिम से निकलते हुए अंकित - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

हमलावरों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सके लोग

सीसीटीवी फुटेज में अंकित की हत्या के दौरान घटनास्थल पर लोगों की आवाजाही साफ दिखाई दे रही है। नाल पटरी पर आने-जाने वालों की भीड़ लगी थी, लेकिन हमलावरों ने जब अंकित पर ताबड़तोड़ हमला किया तो किसी ने भी उन्हें पकड़ने या रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 16 सीसीटीवी में कैद अंकित की हत्या के बाद भागते हमलावर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

अचानक हुई वारदात से आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई। फुटेज में एक महिला समेत आसपास के कई लोग भागकर अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। वहीं, दो लोग आनन-फानन अपनी दुकानों के शटर बंद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस की जांच में अहम कड़ी बनी है।

विज्ञापन

5 of 16 सीसीटीवी में कैद हत्या से पूर्व जिम से निकलते हुए अंकित - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी