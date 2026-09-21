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मेरठ: जिला अस्पताल में सैफी संघर्ष समिति ने बांटा भोजन

Mohd Mustakim

Updated Mon, 21 Sep 2026 11:29 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 11:29 PM IST







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सामाजिक सेवा संस्था सैफी संघर्ष समिति (पंजीकृत) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन अहमद सैफी व उनकी टीम ने प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल में मानव सेवा के उद्देश्य से भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान खाना खाने के लिए भीड़ लगी रही। ... और पढ़ें

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